Incendies dans l'Hérault : le point sur la situation

La situation dans l'Hérault est encore chaotique. Sur les images des envoyés spéciaux de l'équipe de TF1, l'immense fumée noire et la tramontane qui continue à souffler n'incitent pas vraiment à l'optimisme. Notons que près de 800 hectares ont déjà brûlé sur le massif de Saint-Bauzille-de-La-Sylvie. De plus, le feu continue de se propager à cause justement de la tramontane qui souffle depuis ce mardi matin. La nuit va par conséquent être longue, sans compter que dès la tombée de la nuit, les Canadair ne pourront plus intervenir. Pourtant, les sapeurs pompiers l'ont confirmé : ils ne pourront pas éteindre le feu sans leur aide. Alors, leur objectif est de contenir au maximum le feu, d'espérer que le vent tombe et d'attendre mercredi matin pour reprendre la lutte avec l'appui, cette fois, de l'aviation. A. Bacot