Incendies dans l'Hérault : les aveux d'un pompier pyromane

Il aurait allumé le feu mardi soir avec un briquet. Il est passé aux aveux. Et pourtant, quelques instants plus tard, un homme l'a vu en tant que pompier volontaire, comme si de rien n'était. Selon son témoignage, le suspect était tranquille et a demandé à évacuer les maisons ce jour-là. Mais est-il l'auteur de tous les incendies de ces derniers jours ? L'homme de 35 ans est présumé innocent. Il reconnaît avoir allumé plusieurs feux ces trois dernières années. Il était pourtant forestier et sapeur en charge de la prévention contre les incendies. Dans la vidéo en tête de cet article, tournée en 2016, on le voit en plein travail. Pour son cousin joint par téléphone, c'est incompréhensible. Dans son village natal, les habitants sont consternés. "Ça fait mal au cœur parce qu'on a un beau village. On se connaît un peu tout le monde, c'est dommage", regrette une habitante. Père de famille et adjoint au maire, c'est lui qui, chaque année, tirait les feux d'artifice du 14 juillet. Comme l'explique Bernard Jahnich, maire (SE) de Saint-Jean-de-la-Blaquière (Hérault). Il risque 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende. TF1 | Reportage F. de Juvigny, E. Gorgibus