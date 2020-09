Incendies dans l'Oregon : des villes sous surveillance

La côte Ouest des États-Unis est toujours sous la menace de gigantesques incendies. Dans l'Oregon, le feu a dévoré les forêts et habitations à une vitesse-record. Dans cette région, trois incendies majeurs risquent de se rejoindre. Dans ce contexte, les habitants craignent des pillages. Alors, certains se réunissent pour organiser la surveillance de leur quartier et des patrouilles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.