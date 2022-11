Incendies de l'été : ces entreprises attendent toujours d'être indemnisées

Pendant deux semaines, un entrepreneur agricole a mobilisé six engins, comme une citerne et sept salariés sur le front des incendies. Appelé à l’aide par le maire de Louchats, près de Landiras, il pensait d’abord partir bénévolement pendant deux jours. Pendant quatorze jours, ils sont restés mobilisés sur les incendies. Dans ces conditions, le matériel agricole a souffert. Pneus, filtres à air, compresseurs sont achetés sont à changer. Il faut aussi payer ses employés. L’entrepreneur demande une compensation à l’État. Comme lui, plus de 300 entreprises de toute la France ont été mobilisées, soit réquisitionnées par les préfectures, comme pour la création d’un pare-feu géant, soit de manière plus informelle, sollicitées par des maires ou venues aider spontanément. Depuis trois mois, ces entreprises attendent toujours d’être indemnisées. L’État serait-il trop lent ? En attendant les remboursements, les banques vont avancer l’argent aux entreprises forestières. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel