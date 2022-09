Incendies de l'été : la facture sera lourde

Pour chaque journée ou chaque nuit d'incendie, des moyens considérables sont engagés. Quel en est le coût pour les pompiers ? Selon Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), consommation de carburant pour l'ensemble des camions, indemnisation ou rémunération du personnel, heures d'hélicos, heures d'avion, nourritures pour le personnel... Les journées se chiffrent à un million d'euros". À cela, il faut ajouter le matériel détruit, et déjà 40 engins, rien qu'en Gironde. Parmi eux, des camions qui coûtent 300 000 euros chacun et des 4X4 d'une valeur de 50 000 euros. Ces feux historiques laissent également une empreinte sur la saison touristique et des professionnels sont en grande difficulté : des restaurants en ruine, des loueurs de vélos à l'arrêt ou presque. Et cela se ressent sur les chiffres d'affaires, en baisse de 10 % à 50 % selon le secteur. Les supermarchés connaissent aussi des pertes. À La Teste-de-Buch, le gérant de l'Intermarché "Les Miquelots" nous a ouvert ses portes en juillet dernier après les premiers feux. Ces fruits et légumes avaient pourri sur les étals, faute de client. Aujourd'hui, la reprise s'avère très lente. Selon lui, la société a perdu 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. En clair, les conséquences se feront sentir sur le long terme. 85 % des entreprises du département seront pénalisées par les conséquences directes ou indirectes des incendies de l'été. La Chambre de commerce et de l'industrie de Gironde a monté 130 dossiers pour les soutenir. TF1 | Reportage D. De Araujo, G. Guisthaud, M. Stiti