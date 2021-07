Incendies de l’été : vigilance maximale dans le Sud-Est

Les touristes vont devoir trouver une autre idée balade car le massif des Calanques est totalement interdit au public. Postés devant cette barrière, les écogardes du Parc national ont empêché toute la journée les promeneurs d'y entrer. "L'idée est d'interdire au public de venir pour qu'on n'ait pas de départ de feu de la part des visiteurs. Mais également qu'ils soient en sécurité et qu'ils ne pénètrent pas dans le massif parce que ça va être compliqué après de venir les chercher", explique Lucie Magri, écogarde au Parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône). Dans la région, les risques d'incendies sont très sévères. Deux facteurs inquiètent. Il y a d'abord le vent avec des rafales qui atteignent près de 60 km/h ce mercredi, et puis l'état très desséché de la végétation. Les agents du parc ont aussi patrouillé dans les Calanques toute la journée pour repérer d'éventuels promeneurs qui ne respectent pas l'interdiction. Ils sont passibles de 135 euros d'amende. Au cœur du massif, des sapeurs-pompiers sont positionnés en bordure de zones boisées. Ils sont prêts à intervenir sur les départs de feu. Ils savent sûrement que le 14 juillet est une journée à risque. 400 soldats du feu sont mobilisés sur le terrain. Ils viennent compléter les 500 hommes en caserne. Le dispositif s'annonce encore plus important jeudi car se renforce ce mercredi soir. Certains massifs dont les Calanques seront de nouveau fermés au public.