Incendies : des départs de feu en série attisés par le mistral

Tout un quartier d'habitation était plongé dans une épaisse fumée à Martigues. En conséquence, les riverains ont reçu l'ordre de se confiner. Pour les canadairs de la sécurité civile, les opérations sont extrêmement délicates, car il leur faut traverser toute une zone où la visibilité est fortement réduite. Ce soir, le feu est maîtrisé. Les fumeroles sont bien visibles et certains habitants sont encore sous le choc. Les pompiers sont sur tous les fronts. Plus au nord, au Puy-Sainte-Réparade, dix hectares supplémentaires de forêt ont brûlé. Là aussi, la situation est sous contrôle. Mais de l'autre côté du Rhône, dans le Gard, à Bessèges, un nouveau départ de feu impressionnant a été constaté en fin de journée. Nous avons pu contacter Benjamin Panis, de l'association des commerçants de cette localité, ce jeudi. Il nous a fait part d'un balai incessant de canadairs, d'une atmosphère étouffante. Face à ces départs de feu multiples, les pompiers appellent à redoubler de prudence. La nuit s'annonce difficile, car les vents ne devraient pas faiblir avant vendredi 8 juillet. T F1 | Reportage B. Christal, C. Gerbelot, M. Debut.