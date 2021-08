Incendies en Algérie : la lutte sans relâche contre les flammes

Des habitants mobilisés et un seul pompier pour gérer des volontaires. Cela fait déjà trois jours que d'immenses incendies ravagent la Kabylie, dans le nord de l'Algérie. Des habitants ont quitté leur maison pour aller se réfugier dans des gymnases ou dans des mairies. Ces dernières heures, on compte 69 départs de feux étendus dans tout le nord-est du pays. Les autorités locales privilégient la piste criminelle. En plus, la situation est aggravée par des températures extrêmes et des vents forts. Faute de pompier, les habitants luttent avec des moyens dérisoires. Des branches contre les flammes. Alors, pour y faire face, l'Algérie a appelé à la solidarité internationale. L'Hexagone a envoyé ce jeudi matin deux Canadairs en renfort. Ils se sont mis à la disposition des pompiers algériens afin de voir quel type de feu en particulier ils doivent attaquer. Sur place, les Algériens s'organisent pour acheminer des médicaments et de la nourriture aux sinistrés. Les incendies ont déjà causé la mort de 70 personnes. D'ici à la fin de semaine, il y fera près de 47 degrés. Ce qui devrait compliquer davantage la tâche des pompiers.