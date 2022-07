Incendies en Ardèche : le point sur la situation

L'Ardèche est en proie aux flammes. Au moins trois incendies se sont déclarés ce mercredi matin aux alentours de quatre communes du département, près d'Aubenas, ravageant environ 850 hectares de végétation. Aidée par des vents tournants, la vitesse de propagation des flammes est impressionnante. Les soldats du feu sont un peu dans l'inquiétude. Ils livrent un combat acharné depuis ce matin. En ce moment, 650 pompiers sont mobilisés. Leur objectif est d'éviter que le feu ne saute la rivière de l'Ardèche et passe de l'autre côté des gorges, là où il y a également de grandes étendues de garrigues, de maquis et de forêt, et où ça pourrait aussi se propager très vite. TF1 | Duplex S. Agi