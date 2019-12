Incendies en Australie : des Français témoignent

Depuis septembre 2019, les incendies ont brûlé en Australie l'équivalent en surface d'un pays plus grand que le Danemark. Plus de cinq millions d'hectares de forêts ont été détruits et des centaines de maisons réduites en cendres. Les régions de Katoomba et de Sydney où des Françaises s'installent, ont été durement touchées. Découvrez dans la vidéo ci-dessus le témoignage de deux d'entre eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.