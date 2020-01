Incendies en Australie : des milliers de personnes prises au piège

Près de la ville de Mallacoota au sud-ouest de l'Australie, on a enregistré plus de soixante-dix incendies. Un gigantesque brasier, une atmosphère de fin du monde et des pompiers qui doivent se protéger pour traverser des murs de feu. Quatre mille personnes ont été obligées de se réfugier sur des plages ou sur des bateaux. Depuis lundi, plusieurs individus ont disparu, d'autres ont péri en tentant de sauver leurs maisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.