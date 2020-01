Incendies en Australie : des sinistrés témoignent

Comment montrer en image une catastrophe humaine et écologique d'une ampleur inédite ? Depuis quatre mois, l'Australie est ravagée par des incendies qu'un ministre australien a comparés à des bombes atomiques. Leur violence est sans précédent et ils laissent sur leurs passages des paysages lunaires. Découvrez les témoignages de quelques sinistrés dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.