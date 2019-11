Incendies en Australie : la ville de Sydney menacée

Les feux sont à une quinzaine de kilomètres à peine, au nord de Sydney. Portées par un vent chaud et persistant, les braises déclenchent des départs de feu un peu partout dans les quartiers résidentiels, mais aussi dans le bush. La campagne australienne est asséchée par des rafales à plus de 40 km/h et des températures à plus de 40°C. Une combinaison qui inquiète les experts et qui force des milliers d'habitants à fuir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.