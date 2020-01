Incendies en Australie : les pompiers tentent de sauver ce qu’ils peuvent

Au sud-ouest de l'Australie, il ne reste que ruines là où les flammes sont passées. Mille cinq cents maisons ont été détruites et des habitants sont encore terrifiés par ce qu'ils ont vécu. Trois mille réservistes viennent d'être mobilisés. Des avions et des bateaux sont dépêchés sur place lorsque les évacuations par route sont impossibles. Près de 500 millions d'animaux auraient péri selon les chercheurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.