Incendies en Californie : inquiétude à Santa Barbara

À Santa Barbara, le feu menace désormais une centaine de maisons, de ranches, de bâtiments. Il a fallu évacuer tous les habitants du secteur en urgence. "Il y a toute ma vie dans cette maison. J'espère que ça va tenir", a lâché un Californien. Les flammes gagnent du terrain et s'étendent sur 60 kilomètres carrés autour de l'autoroute 101, fermée pour plusieurs jours. Malgré les 1 300 pompiers envoyés sur place et qui se relaient jour et nuit, seulement 5% de l'incendie sont circonscrits jusque-là. "On a des vents à 80 km/h, une sécheresse chronique et un relief escarpé. Toutes les conditions sont réunies pour un incendie difficile à maîtriser", déplore Daniel Bertucelli, capitaine des pompiers de Santa Barbara. De nombreux incendies ravagent actuellement la Californie. Près de Sacramento, tous ces quartiers et ses mobil-homes ont été dévastés. Depuis le début de l'année, les feux ont touché l'équivalent de deux départements français, détruits 3 600 habitations et des millions d'arbres. Et les conditions météorologiques ainsi que la sécheresse persistante ne devraient pas améliorer la situation. De nouveaux départs de feu sont à craindre dans les prochaines heures.