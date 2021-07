Incendies en Californie : l’angoisse des habitants de Markleeville

Parmi ces habitants, Scott. Il a été évacué en urgence quand le feu entourait la ville. Ce jeudi matin, il n'a droit qu'à quinze minutes sur place. Ce Californien n'en est pas à son premier incendie. Pour lui, les bois des environs de Markleeville deviennent inhabitables. Devant nos reporters et leur caméra, il dit réfléchir sérieusement à un déménagement dans le désert du Nevada. Plus loin, nos journalistes sont allés à la rencontre d'un couple. Ces habitants vidaient les réserves d'un magasin d'alimentation. Et pour cause, trois ours vivent dans les environs et viennent régulièrement. Au milieu de cette forêt calcinée, ces ours affamés sont attirés par la nourriture. Une fois le quart d'heure accordé aux habitants écoulé, Markleeville est rendue au silence. Les habitants sont évacués parce que la forêt continue de brûler partout autour. Le vent est encore très fort et le feu peut très rapidement changer de direction en revenant vers la ville. Ce feu à la frontière de la Californie et du Nevada a déjà brûlé 25 000 hectares, forcé 2 500 personnes à évacuer leur maison et des milliers d'autres pourraient fuir à leur tour.