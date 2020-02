Incendies en Corse : les vents attisent les flammes et compliquent le travail des pompiers

Le vent était de 219 km/h dans la nuit de lundi en Corse. Depuis, il a un peu faibli, mais attise toujours les incendies. Dans la commune de Sari-Solenzara en Corse-du-Sud, la sécurité civile dirige les opérations pour freiner sa progression. Pour les gendarmes, c'est aussi une course contre la montre, car les 1 400 habitants doivent rester à l'intérieur des maisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.