Incendies en Corse : un village confiné par les autorités

Dans le village de Sari-Solenza, les habitants sont inquiets sur l'évolution de la situation. Il reste encore des foyers actifs tout autour de leur village. L'alerte orange sera levée à partir de 21 heures. Et ces meilleures conditions météo pourraient permettre dès demain aux moyens aériens de venir aider les hommes aux sols pour essayer de maîtriser et fixer définitivement les feux qui ravagent l'île depuis 24 heures.