Incendies en février : inquiétude dans les sud-ouest

Les tours de guet ont repris du service avec deux semaines d'avance. Dans cet endroit, la moindre fumée peut être détectée en quelques secondes. D'autres tours confirment alors la position pour envoyer rapidement les pompiers sur un point précis, comme l'explique l'Adjudant-chef Thierry Marquant, pompier de la caserne de Cestas (Gironde). Depuis le mois de février, les pompiers de la Gironde sont déjà intervenus sur une dizaine de départs de feu. À Louchats, par exemple, un incendie a brûlé près d'un hectare. Un feu de feuilles mortes pourrait être à l'origine de l'incendie. Alors, le maire appelle à la vigilance, même en plein hiver. La végétation est très sèche, car il n'a pas plu depuis trois semaines. La forêt a brûlé à seulement quelques mètres des maisons. De quoi réveiller de mauvais souvenirs chez les habitants. Pour l'été 2022, les feux de Landiras ont ravagé 20 000 hectares tout autour de cette commune. Certains habitants ont l'habitude de jeter leurs déchets verts à la déchetterie et s'insurgent face aux comportements de certains d'autres. D'ailleurs, brûler les déchets dans son jardin est strictement interdit et passible d'une amende de 450 euros. TF1 | Reportage A. Vieira, D. Bertaud, C. Brousseau