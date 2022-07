Incendies en Gironde : avec les pompiers au plus près des flammes à Landiras

C'est une course contre les flammes. À chaque nouveau départ, la même urgence. À peine éteinte, la moindre bourrasque de vent ravive le feu. Le travail des pompiers est immense, la lutte inégale, comme l'explique l'adjudant Stéphane Sancey, du Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33). Certains sont venus des départements voisins pour prêter main-forte. Appelés tard dans la nuit, ils n'ont pas dormi depuis. Au milieu de l'après-midi, au bord de ce point d'eau, les soldats du feu s'accordent une courte pause, le temps de remplir le camion et surtout de respirer quelques minutes. Car ce n'est pas le feu que craignent les infirmiers à leurs côtés, mais les intoxications aux fumées. Si la fatigue se fait sentir chez les hommes, les véhicules, aussi, sont mis à rude épreuve. Parmi les volontaires, Julie Versanne a tout juste 18 ans. Et c'est son premier incendie. Cette jeune femme a passé l'après-midi à éteindre les reprises. Le combat des pompiers est loin d'être terminé. Dans quelques heures, les canadairs cesseront leur rotation. À la nuit tombée, c'est donc sans appui aérien que la lutte contre l'incendie va se poursuivre. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Derre