Incendies en Gironde : des petites communes oubliées ?

Il lui a manqué ce coup de pouce si important, cet engagement financier de l'État. Le maire d'Origne ne cache pas sa déception, même s'il approuve la quasi-totalité du dispositif "Feux de forêts" dévoilé par le ministre de l'Intérieur. "On a dépassé les 100 000 euros. C'est la moitié d'un budget de fonctionnement. Il nous manque une annonce qui dit : événement exceptionnel, implication exceptionnelle de l'État sur ces communes-là", nous indique Vincent Dedieu. Les élus du Sud Gironde, touché par les incendies, attendaient une aide exceptionnelle. C'est ce qu'avait réclamé la maire de Guillos pour absorber le reste à charge après déduction des aides publiques encore incertaines. "Le montant total sur la voirie communale, 7 km, a été chiffré à 350 000 euros. Avec un reste à charge de 20%, ça fait quand même un budget conséquent", fait savoir Mylène Doreau. C'est 70 000 euros minimums à reporter sur les futurs budgets de la commune. La reconstruction de la voirie sera longue. Mais certains travaux ne peuvent pas attendre. À Saint-Symphorien, la mairie a décidé d'acheter des parcelles pour réaliser elle-même des pare-feu. "Ça va coûter entre 40 000 et 50 000 euros", déclare l'adjoint au maire (SE) Gérard Fernandez. Des travaux lourds, mais le ministre de l'Intérieur a tenu à rassurer, ce matin, que les petites communes auront les dotations nécessaires pour reconstruire ce qui a été détruit. TF1 | Reportage E. Braem, C. Arfel