Incendies en Gironde : face aux flammes, les agriculteurs en soutien des pompiers

La manœuvre est délicate mais ces agriculteurs ont pris l'habitude. Plusieurs dizaines de fois par jour, ils remplissent ces énormes cuves d'eau pour faciliter le travail des pompiers. Une aide logistique précieuse et une connaissance du terrain qui permet d'être plus efficace, comme le confirme le sergent-chef Nicolas Meynard, sapeur-pompier SDIS 33 à Saint-Savin-De-Blaye (Gironde). Ce mercredi soir, dans le secteur de Landiras, environ 13 000 hectares de forêts sont parties en fumée. Le feu ne progresse plus, mais il peut reprendre à tout moment. Dans cette région, éteindre l'incendie est l'affaire de tous, même des plus jeunes. Louis est fils d'agriculteurs. Avec ses camarades de classe, il tente de préserver encore ce qui peut l'être. Toute la famille s'attelle à sauver leur terre. Thierry Carrère, le père de Louis, est président de l'association de défense contre les incendies. Pour la neuvième nuit consécutive, il compte sillonner les routes pour venir à bout de chaque fumeron. Malgré une période d'accalmie, les agriculteurs et viticulteurs de la région savent que les dangers guettent toujours. TF1 | Reportage A. Basar, S. Iorgulescu