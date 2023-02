Incendies en Gironde : faut-il reconstruire les cabanes ?

Sur les 150 cabanes du massif de La Teste, une cinquantaine a brûlé l'été dernier. Pour accéder à la cabane d'Alain Delaytermoz, nous longeons 3 km de piste à travers la forêt. Vous verrez dans la vidéo en tête de cet article à quoi ressemblait sa maison avant. Un endroit unique que le propriétaire aimerait reconstruire, mais toutes les demandes de permis sont systématiquement refusées. De son côté, la préfecture s'oppose à toute reconstruction depuis les incendies. La mairie, elle, souhaite rebâtir une partie des cabanes dans quelques mois, une fois la forêt sécurisée. "Je vais monter au créneau par le service de l'État, je vais monter un dossier, défendre ce dossier (...) Il faut que nous puissions reconstruire notre patrimoine", déclare Patrick Davet, maire (LR) de La Teste-de-Buch. Pour Pascal Bourdet, cette cabane était le rêve d'une vie. "C'était notre paradis, avec mes enfants et les amis", confie-t-il. Il en avait fait sa résidence principale. Selon lui, il n'y a pas de risque pour sa sécurité. Une interdiction de reconstruire n'est pas envisageable. "Je suis SDF, donc ce n'est pas possible. J'ai mis toutes mes économies dans l'achat de cette cabane, et je ne vois pas pourquoi on m'enlèverait mon bien", poursuit-il. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, C. Arfel