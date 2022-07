Incendies en Gironde : la forêt calcinée vue du ciel

Avec la réouverture de l'espace aérienne au-dessus de La Teste-de-Buch, Bertrand Amart peut reprendre ses vols touristiques en ULM. Il a pu nous emmener survoler la dune du Pilat et ses campings. Il connaît le secteur par cœur, mais découvre son nouveau visage après l'incendie. "C'est une catastrophe immense", nous a-t-il confié en regardant le décor. "Au-delà d'un pin qui va repousser, c'est aussi des souvenirs d'enfance (...) qui ont disparu", a-t-il ajouté. Ensuite, au milieu des fumées et des turbulences créées par le sol toujours brûlant, on a mis le cap vers Guillos à l'est. On s'est dirigé vers l'autre incendie qu'il a été l'un des premiers à observer le 12 juillet dernier. D'après lui, le feu a démarré entre une piste et la route. Les flammes étaient déjà très virulentes et faisaient une bonne centaine de mètres de long et de large. "On n'imaginait pas une seconde que cet incendie allait avoir une telle importance", confia-t-il. Bertrand Amart n'a pas encore pris la mesure des transformations sur les plus de 20 000 hectares brûlés dans les incendies. Mais il pronostique déjà la mort de tous les pins encore verts au fil des prochaines semaines. TF1 | Reportage O. Santicchi, J. Lacroix-Nahmias, G. Mathé