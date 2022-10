Incendies en Gironde : la forêt renaît !

Elles sont enfin-là. Ce sont de jeunes pousses en plein milieu des troncs calcinés. Il y a trois mois, le feu dévastait 7 000 hectares sur la commune de La Teste. Au pied de ces milliers d'arbres brûlés, la végétation repart. Même la faune sauvage est de retour. Certains pins semblent aussi avoir survécu. "Quand on le regarde, il est entièrement vert. Ce qui prouve que la sève circule parfaitement bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le préserver, c'est-à-dire accompagner cette reviviscence avec douceur et surtout pas en faisant intervenir des engins lourdement mécanisés que cette forêt n'a jamais connus", explique Françoise Branger, présidente de l'association "Bassin d'Arcachon Écologie (BAE) et du collectif pour la reviviscence de la forêt usagère (CORFU). Les habitants veulent aussi penser à l'avenir de la forêt. Le paysage leur rappelle constamment la catastrophe de l'été dernier. "C'est rassurant de voir que la nature reprend ses droits. Maintenant, tout ce qui est brûlé, le temps que les pins redémarrent, ce n'est pas pour tout de suite, malheureusement", constate une dame. La commune n'en est pas encore là. L'abattage des arbres vient tout juste de commencer. Une route départementale est même encore fermée. Sur les parcelles voisines, l'adjoint au maire de La Teste-de-Buch et coordinateur de l'après-incendie, Jean-François Boudigue l'assure, les arbres seront abattus au cas par cas. Cette forêt usagère au statut particulier devrait ensuite se régénérer naturellement. D'ici plusieurs mois, des pins devraient en revanche être replanté sur d'autres parcelles de la commune. TF1 | Reportage V. David, M. Larradet