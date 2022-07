Incendies en Gironde : le feu n'est toujours pas maîtrisé

Ce mercredi soir, le feu est toujours inarrêtable. Un mur de flammes avale la forêt autour de Landiras. Sur son passage, déjà mille hectares brûlés. Ces dernières heures, la situation a empiré. Désormais quatre Canadairs et un Dash se relaient. Au sol, il n'y a plus d'autres choix que la fuite pour les 500 personnes qui sont obligées de tout quitter. Ils sont partis, à sept kilomètres plus loin, se réfugier sur la place du village voisin. À l'Ouest, à 70 kilomètres plus loin, un second incendie n'est toujours pas maîtrisé et menace, lui aussi, des habitations. Dernier bilan : 1300 hectares consumés. Ici également, trois Canadairs et deux Dash sont mobilisés. En mer, l'horizon a disparu derrière ce mur de fumée. L'ampleur de ces incendies se mesure depuis l'espace. Sur une photo satellite, ces deux panaches s'étendent sur des centaines de kilomètres. Et là où le feu est déjà passé, il y a encore de l'inquiétude. Ici, près de Landiras, les flammes se sont arrêtées à quelques mètres de la maison d'une habitante. Et effectivement, à quelques kilomètres, le feu progresse encore. C'est le plus important incendie en Gironde depuis 20 ans. TF1 | Reportage F. De Juvigny