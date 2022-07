Incendies en Gironde : les campings du Pyla-sur-Mer en cendres

Au pied de la dune, le feu n'a presque rien laissé. Il y a encore quelques pins, mais les mobil-homes et les caravanes ont disparu, fondus. Les carcasses de voitures sont restées, ainsi qu'une arrivée de gaz, encore ouverte. C'était le camping des Flots bleus. "Nous avons dû reculer sur ces campings-là. Nos personnels étaient tout simplement confrontés à un mur, 40 à 50 mètres de haut de flammes", explique Matthieu Jomain, chef du service communication du SDIS 33. C'est dans ce lieu que Franck Dubosc avait triomphé dans le film "Camping". Aujourd'hui, toute l'équipe se dit "dévastée". "Le camping qu'on a écrit avec Franck Dubosc, c'était un camping un peu intemporel, qui a traversé le temps et c'était un camping un peu des jours heureux. Et donc, avec tout ce qui se passe en ce moment, le camping des jours heureux qui se consume, c'est un peu triste", réagit Fabien Onteniente, réalisateur du film. Le site était administré par Franck Couderc. Il n'a pas été autorisé à revenir. "C'est du cinéma mais nous, ce n'est pas du cinéma. Nous, c'est la vraie vie. J'ai des employés. On était 40. J'ai un couple avec deux enfants... Ils ont perdu beaucoup", souligne-t-il. Les cinq établissements du Pilat ont été ravagés à 90%. Ce sont des lieux protégés par un gros dispositif, défendus pied à pied par les services de secours. Mais, ils sont devenus des bombes à retardement, au sens propre, avec les nombreuses bouteilles de gaz disséminées. TF1 | Reportage O. Santicchi, M.L. Bonneman, F. de Juvigny