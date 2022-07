Incendies en Gironde : les images des forêts décimées

Des pins calcinés, il y en a sur des kilomètres. À Landiras, la cendre a remplacé les feuilles. Cette forêt, elle, a entièrement brûlé. Pourtant, il y a encore neuf jours, elle était encore verte. Sur la route départementale vers Guillos, seul le bitume a résisté. Par endroits, la végétation abondante a totalement disparu. Sur les images satellites, on constate l'étendue du désastre. En gris, 13 000 hectares partis en fumée à Landiras et 7 000 à La Teste-de-Buch. Au camping des Flots Bleus, il ne reste aucun bungalow. Pour remplacer cette forêt détruite, certains demandent de ne pas replanter uniquement des pins. Hors de question pour ce bénévole qui protège la forêt depuis des années. Pour lui, elle est traditionnellement faite de pins et elle doit le rester. Au moins deux années seront nécessaires pour enlever les arbres morts avant de pouvoir reboiser. Quoi qu'il arrive, il faudra attendre 50 ans pour que la forêt des Landes retrouve son vrai visage. TF1 | Reportage M. Alibert, A. Basar, S. Iorgulescu