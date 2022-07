Incendies en Gironde : l'organisation sans faille des pompiers

À la moindre reprise d’un feu, les pompiers sont déployés. Des fois, l’intervention est chirurgicale et peut ne durer que quelques minutes. En prenant la route, nous comprenons très vite que la forêt se consume encore. Mais sur les images aériennes, on voit que les principaux incendies sont sous contrôle. Dès lors, il faut traquer chaque nouveau départ de feu, y compris dans des champs de fougères. Les pompiers de Gironde sont épaulés par 1 500 collègues venus spécialement de 60 départements. Il s’agit d’un dispositif hors norme et des équipes se relayant jour et nuit partout sur le terrain. Les pompiers peuvent aussi compter sur les habitants du coin. Malgré de faible moyen, en bordure de route, en une seule journée, cet homme va venir à bout d’une vingtaine de reprises de feu. Ces bénévoles effectuent un travail de fourmis considérable. La surface qui a été ravagée par les flammes représente 15 kilomètres de long sur 15 kilomètres de large. Et alors que les vents sont renforcés depuis le début de ce mercredi après-midi. TF1 | Reportage F.X. Ménage, G. Vuitton