Incendies en Gironde : plus de 5000 hectares brûlés

Pour se rendre compte de l'ampleur de ces incendies, voyons des images aériennes rassemblées par l'une de nos équipes. Ce soir encore, on constate cette même fumée noire, à perte de vue. Le feu continue sa course, incontrôlée depuis 36 heures. Mais les pompiers luttent toujours. Ils sont venus en renfort de neuf départements pour, ne serait-ce, ralentir le feu. Vu du ciel, le combat semble inégal. Dans ces forêts de pins, il est difficile de se frayer un chemin, de respirer et de s'attaquer à chacun des milliers de foyers. Ces incendies ravagent les alentours de Landiras et ont déjà laissé sur son passage plus de 2000 hectares brûlés. Sur ces images filmées depuis un hélicoptère de la Sécurité Civile, il est impossible de compter le nombre de départs de feu. Les flammes se propagent par la cime des arbres, d'un pin à l'autre. Rien ne semble pouvoir les stopper, pas même les canadairs, seuls à oser survoler le brasier. Ils enchaînent les largages inlassablement, 60 par jour. À 70 km de là, il y a toujours un autre front, à La Teste-de-Buch où la situation empire à nouveau. En quelques heures, cet après-midi, 800 hectares de forêt supplémentaires ont disparu à leur tour. Les pompiers vont continuer de lutter face à ces deux feux simultanés. Ils entament ce soir leur troisième nuit de combat. Cette image, envoyée il y a quelques minutes par l'un des pilotes de canadair, montre l'ampleur de la tache qui les attend. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Silberman