Incendies en Gironde : quelle surveillance dans les villages évacués ?

Patricia n'est pas rentrée chez elle depuis l'évacuation. Mais heureusement, elle retrouve sa maison, comme elle l'avait laissée. Juste le temps de prendre quelques affaires et il faut déjà repartir. A son arrivée, Virginie retrouve, quant à elle, son volet ouvert, mais la porte est toujours fermée. Si ces habitantes s'inquiètent, c'est parce qu'elles craignent les vols et les cambriolages. Pour surveiller les habitations dans les quartiers évacués, la police nationale patrouille 24 heures sur 24. Elle surveille toutes les allée et venues de voitures dans le secteur, bouclé. Près du feu de Landiras, ce sont les gendarmes qui patrouillent. Ce mercredi, ils ont été envoyés en urgence dans la commune de Saint-Symphorien. Mais cette fois-ci, il n'y a eu aucun signe d'intrusion. Les propriétaires sont rassurés. Près de 40 gendarmes sont mobilisés pour surveiller les maisons. La plupart sont fermées, mais quelques habitants ont décidé de rester sur place. Les gendarmes patrouillent de jour comme de nuit. Et pour le moment, aucun logement, n'a été cambriolé. TF1 | Reportage A. Vieira, Y. Chambon, C. Devaux