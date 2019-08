Incendies en Grèce : catastrophe écologique sur l'île d'Eubée

Soutenus par l'armée, 250 hommes tentent de venir à bout de cet incendie depuis plus de 30 heures. Cinq cents personnes ont été évacuées dans l'urgence, et les quatre villages menacés ont pu être sauvés. Il n'y a pas eu de victime humain, mais juste quelques voitures calcinées, et cette désolation à perte de vue. Trois mille hectares brûlés, une réserve naturelle effacée de la carte, une véritable catastrophe écologique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.