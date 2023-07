Incendies en Grèce : de nombreux foyers hors de contrôle

Le vent est là, invisible et ravageur. Il pousse la fumée et les flammes. Sur les collines de Rhodes, les pompiers sont débordés. Ils n'arrivent pas à arrêter la progression du feu à cause des rafales qui ne cessent jamais. Là-bas, les pompiers pensaient avoir stoppé le feu hier 24 juillet. Mais il est reparti aujourd'hui, aidé aussi par une chaleur caniculaire. En Grèce, d'après les autorités, il y a 50 nouveaux départs de feu chaque jour. On voit sur la carte, dans la vidéo en tête de cet article, les principaux foyers en cours. Le Premier ministre grecque ne cache pas son pessimisme. Il n'y a eu aucune victime grâce aux efforts des pompiers qui ne viennent pas que de Grèce. Ce sont 52 Roumains qui arrivent à Rhodes en bateau, avec leur camion. Ils se sont vite fait remarquer pour avoir sauvé des lapins du feu et de la fumée. La Roumanie n'est pas le seul renfort venu de l'étranger. Plusieurs autres pays ont fourni des matériels, des véhicules et des hommes en Grèce. Des avions, des hélicoptères et 421 pompiers sont intervenus. La France avait envoyé deux Canadairs la semaine dernière, mais ils sont rentrés dans l'Hexagone. D'autres pays ont annoncé qu'ils allaient aussi aider la Grèce à lutter contre les incendies. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Quancard, P. Marcellin