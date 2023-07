Incendies en Grèce : des habitants évacués

L’immense incendie n’est plus qu’à quelques centaines de mètres des zones résidentielles. Plusieurs maisons sont déjà ravagées par les flammes et des évacuations dans l’urgence ont été faites. Un enfant dans les bras d'un policier, une vielle femme dans ceux d’un autre, les plus fragiles souffrent déjà des fumées. Il y a tout autour d’Athènes des incendies monstres. Certains sont à 50 kilomètres à peine de la capitale grecque. Le feu, alimenté par les rafales de vent, s'est propagé si vite que les habitants n’ont pas eu le temps d’évacuer. Ils sont obligés eux même de combattre les flammes. Quand le feu a atteint une écurie, à l’Est d’Athènes, les chevaux étaient encore dans leur box. Il a fallu les évacuer un par un malgré le stress et la menace des flammes. Sous les températures à plus de 40 degrés, les pompiers grecs essaient tant bien que mal de ralentir la progression de l’incendie. Sept avions bombardiers d’eau et quatre hélicoptères sont déployés en soutien aux 150 soldats du feu au sol. Le danger reste très élevé. Par précaution, plus de 1 200 enfants ont été évacués d’une station balnéaire. Un homme, soupçonné d’avoir déclenché un des incendies, a été arrêté. TF1 | Reportage I. Bornacin, P. Limpens