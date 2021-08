Incendies en Grèce : des villages ravagés par les flammes

Le feu ne semble jamais s'éteindre. Même les habitants viennent aider les pompiers. Ils amènent leurs propres machines. "C'est brûlé, mais on travaille dur avec les machines. Je crois qu'on va réussir à arrêter le feu, tous ensemble avec les pompiers", nous confie l'un d'entre eux. Mercredi soir, plusieurs incendies ont ravagé le nord de l'île d'Eubée. On trouve dans cette région rurale et forestière de nombreux petits villages. Les flammes les ont tous atteints. Les pompiers arrosent l'intérieur de cette boulangerie pour éteindre les dernières braises. Mais c'était trop tard puisqu'il ne reste plus rien. "La police est venue. Les cloches de l'église ont sonné. Ils nous ont dit de quitter les villages. On a pris ce qu'on pouvait et on est parti", raconte une habitante. À quelques mètres de là, cette école n'a pas non plus échappé aux flammes. "Regardez, c'est le logo de mon école. C'est la seule chose qui n'a pas été touchée. L'intérieur est ravagé et méconnaissable. Il y avait deux très belles classes, et là mon bureau. C'est une catastrophe comme vous pouvez le voir", déplore la responsable de cet établissement scolaire. Après l'incendie, chacun vient prendre des nouvelles des voisins dans l'espoir de trouver un peu de réconfort.