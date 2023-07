VIDÉO - Coupures d’eau et d’électricité, quartiers ravagés : la Sicile à l'épreuve des incendies

C’était un des joyaux culturels de la ville de Palerme. Une église du XVe siècle a été presque entièrement détruite par les flammes qui ont frôlé le centre-ville. La statue du Saint est réduite en cendres. "Grâce aux nombreux volontaires, on a réussi à sauver une des bibliothèques les plus précieuses avec des textes uniques. Maintenant, il faut dresser l'inventaire de tout ce qui n'a pas pu être sauvé", constate, amer, un habitant dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Mardi, le feu s’est approché jusqu’aux portes de la capitale de la Sicile, allant jusqu'à terroriser les automobilistes. Dans un des quartiers, les flammes se sont arrêtées aux maisons. Les résidents ont dû partir en plein milieu de la nuit en urgence. "Jusqu’à deux heures du matin, on a lutté contre l’incendie avec nos propres moyens, un simple tuyau d'arrosage. On a fini par fuir en voiture avec quelques affaires. C’est un miracle que la maison soit sauvée", explique l'un d'eux.