Incendies en Lozère : pompiers et riverains sur le qui-vive

Arroser chaque parcelle, étouffer chaque braise, bien noyer les petites fumées pour qu'il n'y ait aucune reprise, ... L'opération est difficile. Et elle se fait sur un terrain escarpé. Des pompiers de Lozère ont été obligés de dérouler plus de 900 mètres de tuyau pour atteindre les zones les plus sensibles de certaines collines. Mardi 14 juin, 70 hectares de forêts ont brûlé. Les flammes ont même atteint le hameau de Cabrières et la propriété de Catherine Morand. L'incendie est en avance sur la saison. Pour la sinistrée c'est du jamais-vu. Selon ses propos, "on a des pluies à cette période" de l'année. Depuis son auberge, dans la commune de Caussignac, Thierry Salles a aperçu les fumées. Il nous explique que cela lui a rappelé des souvenirs. Et pour cause, il y a 20 ans, un incendie avait ravagé 2 000 hectares dans cette localité. Ce mercredi soir, il ne reste que des cendres, mais le secteur reste sous surveillance. T F1 | Reportage M. Debut, L. Deschateaux, Q. Trigodet.