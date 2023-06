Incendies : en mission avec les pilotes bombardiers d'eau

Une sirène comme un avertissement. Lorsqu'il approche, mieux vaut s'écarter. L'hélicoptère, à l'image, équipé d'une grande poche orange, est l'un des bombardiers d'eau qui aideront les pompiers à lutter contre les incendies cet été. Aujourd'hui, dernière répétition pour les pilotes. Ils s'entraînent avec des pompiers de la Sécurité civile, comme le capitaine Ulysse Villermé. "Pour réussir une mission, il est important de s'entraîner, de répéter les gestes qui doivent être des gestes réflexes au moment où on en aurait besoin", explique-t-il. L'avantage de l'hélicoptère, il peut se recharger en eau presque n'importe où, dans un étang, une citerne ou encore une carrière. En quelques secondes seulement, il puise 4 000 litres d'eau. L'exercice du jour consiste à viser la parcelle, que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article, sans atteindre la colonne de camions, stationnés sur le chemin. Au mètre près, l'épreuve est réussie. Mais l'appareil ne sert pas uniquement à éteindre les incendies. "Ils peuvent apporter du matériel des sapeurs-pompiers au plus près des théâtres opérationnels. Ils peuvent également transporter, par exemple, des réserves d'eau qui vont permettre à l'hélicoptère de se ravitailler en eau au plus proche des flammes", précise Stéphane Thébault, sous-directeur des affaires internationales, des ressources et de la stratégie (SDAIRS) à la Sécurité civile. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Derre