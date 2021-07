Incendies en Sardaigne : le feu maîtrisé

Le feu a laissé derrière lui des routes presque entièrement calcinées, comme celle qui mène au village de Cuglieri. Les flammes ont brûlé certaines maisons jusqu'au jardin d'une habitante. "J'ai eu très peur, très peur, parce que les flammes sont arrivées jusqu'ici", confie-t-elle. L'incendie, qui a ravagé l'ouest de la Sardaigne, est passé par le village dans la nuit de samedi à dimanche. Un couple de touristes français a vu le feu descendre de la montagne. Ils ont choisi de prendre la fuite. "On a fait nos bagages et on a essayé de s'éloigner", racontent-ils. Comme eux, plusieurs dizaines d'habitants ont dû être évacués. Mauro et sa mère ont fait le choix de rester coûte que coûte. Par chance, leur maison a été épargnée. "On est resté ici parce qu'on avait peur pour la maison. Les pompiers sont venus, on les a aidés, on a essayé d'arrêter le feu devant la maison. Les flammes allaient jusqu'à dix mètres de haut, j'ai eu peur, très peur", s'exprime le jeune homme. Le village a été privé d'eau et d'électricité pendant 24 heures, mais il n'y a aucun blessé. Un miracle pour le commandant de pompiers. Après trois jours, le feu est désormais maîtrisé autour de Cuglieri. Toutefois, le travail des soldats du feu continue. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.