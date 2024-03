Incendies en série à Nice : la piste d'un pyromane fou

Dans un quartier résidentiel endormi, il y a un arbre transformé en torche géante. Le lendemain, retour sur les lieux, le cyprès est complètement calciné. Quelques jours plus tard, c'est une voiture qui est incendiée de l'intérieur et dévorée par les flammes, des scènes devenues courantes à Cimiez, sur les hauteurs de Nice. En un peu plus de deux semaines, une dizaine de véhicules et six arbres ont mystérieusement pris feu à la nuit tombée. L'ombre d'un pyromane fou plane sur le quartier. Une vingtaine de caméras de vidéosurveillance est déjà implantée dans ce quartier huppé. Mais aucune n'a, pour l'instant, permis de remonter la trace du malfaiteur. Au Centre de Supervision Urbain, où toutes les images sont analysées, le problème est pris très au sérieux. L'enquête est en cours. Elle a été confiée à la Police nationale qui semble privilégier une piste. Dans le quartier, à la nuit tombée, les riverains s'organisent depuis quelques jours. Une trentaine de voisins sillonnent les rues entre 19 heures et 21 heures. C'est à ce moment que le pyromane est généralement passé à l'acte. La mairie a également annoncé des patrouilles de police nocturnes plus fréquentes dans le secteur. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guerard, D. Laborde