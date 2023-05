Incendies en série : comment les Pyrénées-Orientales font face ?

Aux Pyrénées-Orientales, on est témoin d'un paysage calciné et noirci par les flammes qui se sont arrêtées aux portes d'un camping. Une dizaine de mobil-homes a été touché. Aujourd'hui, les 137 campeurs évacués ont pu regagner leurs logements avec encore en tête l'angoisse de la veille. Avec cette série d'incendies, la saison estivale inquiète dans les Pyrénées-Orientales. Dans les campings, tous s'activent pour respecter leurs obligations de débroussaillage. Le camping 2 étoiles "Domaine des Mimosas" est bordé par la forêt et la sécheresse est bien visible. Chaque jour au camping, il faut traquer les petites aiguilles très inflammables et rappeler aux campeurs les bons comportements à adopter. Comme l'interdiction de fumer ou de faire du barbecue, car il faut être hyper vigilant avec la moindre étincelle. Les pompières recensent les différents points d'eau et trouvent des solutions. Ils récupèrent l'eau de la piscine d'un camping pour la stocker dans une cuve de la cave du coopérative Arnaud de Villeneuve. La coopérative a mis cette cuve à leur disposition. Les pompiers se préparent à une lutte acharnée cet été. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia, A. Bacot