Incendies en série : des propriétaires impuissants à Marseille

Pour la première fois, Sonia revient sur les lieux de l’incendie, juste au-dessus de son appartement. Les espaces communs prévus pour le séchage du linge sont désormais inutilisés en raison de la présence de centaines de détritus. Sonia est craintive, car en quatre mois, treize incendies se sont déclarés dans la cité du 15e arrondissement de Marseille. L’insalubrité est partout. Les lumières sont arrachées et l'ascenseur est en panne depuis plus de deux ans. Comment expliquer la situation ? Daniela Lopez, collaboratrice et gestionnaire de copropriété établissement “AJAssociés” à Marseille, explique que les copropriétaires ne payant pas leur charge, la copropriété ne sera pas entretenue. Le montant des impayés s’élèverait à 1,64 million d'euros. Ils devraient recevoir les fonds prochainement, selon elle, et se mettre en ordre de marche pour commencer les travaux. Pour l’instant, il n’y a aucune date connue pour la rénovation des immeubles ou de leur extérieur. Les 300 habitants ont le sentiment d’être oubliés. Derrière les incendies à répétition, squatteurs, dealers ou jets de mégots accidentels, les hypothèses sont nombreuses et les enquêtes sont toujours en cours. TF1 | Reportage E. Binet, E. Bonnot