Incendies et canicule : chaleur extrême au Brésil

L'ombre de l'abribus est très prisée. À Brasilia, chacun sa méthode pour se protéger du rayon de soleil, devenu insupportable."C'est pénible, très pénible, très chaud, une chaleur écrasante. Je n'ai jamais vu une canicule comme ça à Brasilia", déplore une dame. Depuis plusieurs jours, le centre du Brésil étouffe. Faute de vent et d'humidité, les températures ressenties frôlent les 60 °C et l'été n'a pas encore commencé. "Je pense que c'est une conséquence du changement climatique. Le printemps, en général, c'est doux. Il pleut aussi, mais il ne pleut pas. Il fait une chaleur étouffante. On a la sensation d'être dans un four", constate un jeune homme. Dans certaines régions, il n'a pas plus depuis cinq mois. Les lacs disparaissent. Les maisons flottantes et les bateaux ont vu les rivières se retirer. Les forêts s'embrasent. Dernièrement, plus de 2 000 foyers d'incendie ont été détectés dans le Pantanal, une région célèbre pour ses jaguars, contraints de fuir les flammes. Le Brésil est particulièrement touché par les effets du changement climatique. D'année en année, les incendies se multiplient mettant une nature, déjà fragile, en péril. TF1 | Reportage M. Poissonnet