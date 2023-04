Incendies : éviter un nouvel été en enfer

Il faut tout faire pour éviter les feux de forêt. En été 2022, 32 000 hectares ont été brûlés. Le mot d'ordre pour cette année 2023 est d'être prêt au plus proche des zones à risque pour intervenir plus vite lors d'incendies naissants. L'essentiel de la flotte aérienne devrait rester à Nîmes (Gard). Mais pour la première fois, des moyens seraient prépositionnés à Bordeaux (Gironde). Un avion bombardier de type Dash, plusieurs plus petits, peut être des Air Tractor et un hélicoptère lourd. Sur tout le pays, une dizaine d'hélicoptères pourraient être loués. Leur capacité est de 4 000 litres d'eau en moyenne. Alors qu'à chaque vol, un Canadair peut larguer 6 000 litres. Pour renforcer les pompiers locaux, plus de 3 000 sapeurs-pompiers devraient être mobilisés partout dans le pays. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Aguilar