Incendies géants : le Nouveau-Mexique en état d'urgence

Nous sommes encore à une heure de route des flammes et on voit déjà la vallée enveloppée dans un très épais nuage de fumée. Et pour cause, une fois sur place, deux feux convergent vers la petite ville de Ruidoso, au Nouveau-Mexique (États-Unis). Et ils restent pour le moment incontrôlables, malgré la présence de plus de 800 pompiers sur le secteur. Michael Scales, porte-parole des pompiers, fait le point sur la situation : "Le feu n'est pas du tout contenu à ce stade. Le temps va changer et il va y avoir du vent et cela peut bouleverser notre travail ". La commune de 8 000 habitants a été entièrement évacuée. D'après un premier recensement, plus de 1 500 bâtiments ont été détruits, dont des commerces et beaucoup d'habitations. Mais le bilan est loin d'être définitif. Les pompiers sont encore à pied d'œuvre dans cette ville dévastée. La chaleur est toujours aussi forte et les vents pourraient de nouveau se lever. Devant une telle situation, la gouverneure du Nouveau-Mexique a décidé de déclarer l'état d'urgence. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien