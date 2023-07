Incendies : la Grèce ravagée par les flammes

Aucun d’entre eux n’est pompier. Ils n’ont pas de camion, pas de lance, seulement des tuyaux d’arrosage, des moyens dérisoires. Habitants et policiers, main dans la main, seuls pour affronter les flammes qui menacent toutes les maisons du quartier. Le vent souffle extrêmement fort et renforce l’incendie. Les hélicoptères font même des largages au-dessus des soldats du feu improvisés. Leur détermination a permis d’éviter plus de dégâts dans le quartier de Lagonissi, un des principaux foyers autour d'Athènes. Si les feux à l’Est de la capitale sont en voie d’être maîtrisés, un nouvel incendie, encore plus fort, gagne en intensité dans la forêt de Dervenohoria, 30 kilomètres au nord. Autour de la zone qu’on voit dans les images, où le panache de fumée grandit d’heure en heure, une soixantaine de maisons sont déjà ravagées. Plus de 40 degrés, dans la fumée, sous un ciel rougi par l’intensité des flammes, nos reporters sur place ont assisté à la lutte acharnée des Grecs pour défendre leurs habitations. TF1 | Reportage I. Bornacin, J. Quancard, D. Pires, S. Roland