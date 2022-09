Incendies : la technologie au secours des pompiers

Au plus près des flammes, plusieurs kilogrammes d'équipements et des kilomètres de tuyau à tirer. Leur corps a été mis à rude épreuve tout l'été. Soulager les pompiers en augmentant leur capacité physique, c'est l'objectif des exosquelettes. Ces appareils motorisés, fixés au corps, permettent de soulever jusqu'à 25 kg sans fournir aucun effort. Ce ne sont encore que des prototypes mais d'autres équipements toujours plus innovants sont déjà sur le marché. C'est le cas par exemple d'un casque équipé d'un système de ventilation, vendu 240 euros l'unité. Le caporal-chef Robin Ledoux a lutté contre les flammes en Gironde cet été. Un casque plus ergonomique serait le bienvenu. "Ça va faciliter les actions, on va limiter l'effort dans le temps. C'est très important", déclare-t-il. Mieux s'équiper a un coup, 25 000 euros pour un réservoir à moteur hélitransportable. Ce point d'eau mobile est destiné aux zones escarpées en cas de feu de forêt. Montable en quelques minutes, les pompiers du Gard sont les seuls à en être dotés et il a fait ses preuves cet été. "Ils se sont retrouvés face à des flammes de 8 m de haut. Ils se sont servis de la réserve d'eau pour se protéger. Ils avaient aussi des lances branchées sur la motopompe qui permettaient d'arroser autour d'eux et de faire baisser la température", raconte Rodolphe Charreton, responsable accessoires - Magirus. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Poupon