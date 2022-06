Incendies : le sud de la France déjà touché

Mobilisation générale des pompiers à Vitrolles. Le feu a pris à quelques centaines de mètres seulement de leur caserne. Il s’est déclaré peu après 14 heures, dans le quartier de la Gare et ne cesse depuis de grignoter du terrain. Sept hectares ont déjà été dévorés par les flammes. Malgré l'état d’alerte maximal dû au fort Mistral annoncé, l’incendie a rapidement touché une zone industrielle, ainsi que des maisons. Certains habitants n’ont eu d’autres choix que de partir temporairement. Les 130 pompiers et les 40 engins engagés n’ont pas empêché la circulation d’être coupée sur l’A7 et le trafic SNCF d’être interrompu par précaution. D’autres incendies se sont également déclarés un peu plus à l’ouest, à Miramas, ainsi qu’à Vivario, en Corse. Dans ce village, en plein centre de l'île de Beauté, l’incendie a démarré la nuit dernière. Attisé par des vents à plus de 80 km/h, l’incendie a détruit près de 30 hectares avant d’être fixé. À chaque départ de feu, les habitants s’interrogent. Ce jeudi soir, toutes les lisières restent sous surveillance. Les pompiers ne bougeront pas de la nuit, par précaution. T F1 | Reportage H. Dreyfus, P. Lefrançois, E. Spertino