Incendies : les bulldozers de l'armée en renfort

Arpenter inlassablement les zones à risque. Au volant d’un camion, l’équipe militaire se rend vers une nouvelle mission pour éviter une propagation d’incendie. Et côté équipement, rien de moins qu’un bulldozer. Sa mission est de déblayer un maximum de matières inflammables. Dans un secteur, ils étaient en train d’élargir la route pour que les flammes ne passent pas de l’autre côté. Depuis plus d'une semaine, les bulldozers de l’armée interviennent aussi en pleine forêt pour que les pompiers accèdent ensuite aux zones les plus reculées. Les militaires foncent vers une autre mission alors que de nouveaux départs de feu sont signalés. En rouge sur une carte, les zones déjà brûlées. Les militaires vont donc déployer des hommes pour appuyer le travail des pompiers. Une opération chirurgicale à pied pour éteindre toutes les souches et points chauds encore incandescents. Malgré un arrosage intense, les braises sont parfois très coriaces. La fumée l’atteste, il faut recommencer. Un travail de fourmis pour ces deux militaires qui finissent ce jeudi soir leur neuvième journée de travail. TF1 | Reportage F.X. Ménage, G. Vuitton