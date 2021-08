Incendies : les flammes ravagent les pays de la Méditerranée

Des flammes aux portes de leur village. Surpris par la rapidité de l'incendie, des habitants fuient, mais certains se mobilisent. Citerne d'eau apportée en tracteur ou lance d'incendie pour repousser les flammes, car le soutien aérien est très limité. Par endroits, la fumée est si dense qu'elle cache le soleil. Un peu plus loin, une habitante se désespère de ne pas trouver d'aide. "Il n'y a pas d'avions, pas d'hélicoptère, pas d'eau, comment va-t-on éteindre tout ça, comment ?", déplore-t-elle. Sur les 130 incendies qui sont déclarés en six jours en Turquie, sept sont toujours actifs. Premier bilan, huit morts et plus de 300 blessés. Des incendies qui font rage ailleurs sur les côtes méditerranéennes. À Pescara en Italie, la plage a dû être évacuée de ses vacanciers, car les flammes ont commencé à brûler transat et parasol jusqu'à atteindre le centre-ville. Huit cents personnes ont dû être évacuées et trente sont hospitalisés. La Grèce est aussi en proie aux flammes. Des feux attisés par des températures atteignant les 45 degrés dans une région où il y a en ce moment beaucoup de vacanciers. À Zeria dans le nord-ouest du Péloponnèse, cinq villages ont été évacués, une vingtaine de maisons étaient brûlées. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.